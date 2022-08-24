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اقتصاد
خلال الأشهر السبعة الأولى لـ2022

ارتفاع المخالفات التجارية وحجز 100 مليار من السلع

خ. م
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ارتفاع المخالفات التجارية وحجز 100 مليار من السلع
أرشيف

قامت مصالح الرقابة التجارية خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2022، بحجز سلع قيمتها 1.049 مليار دج، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش، حسب حصيلة نشرتها الأربعاء وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها أن أعوان الرقابة قاموا في نفس الفترة بـ1.272.127 تدخل مكن من تسجيل 123.064 مخالفة وتحرير 109.284 محضر متابعة قضائية بالإضافة إلى اقتراح 10.403 غلق إداري للمحالات التجارية.

وعرفت تدخلات أعوان الرقابة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي شهدت 966.990 تدخل.

وإجمالا، سجلت مصالح الوزارة، خلال السبعة أشهر الأولى للسنة الجارية “ارتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات” مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ ارتفع عدد مخالفات المعاينة بنسبة 69 بالمائة، وارتفع عدد محاضر المتابعة القضائية إلى 58 بالمائة، فيما ارتفع عدد اقتراحات الغلق الإداري بنسبة 74 بالمائة.

وبالمقابل، تم تسجيل تراجع في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة (-25 بالمائة) وكذلك في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ(-23) بالمائة.

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