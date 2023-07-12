ارتفاع تبذير الخبز.. ومهنيون يدقون ناقوس الخطر

سبب نقص استهلاكه صيفا

تزيد ظاهرة تبذير مادة الخبز خلال فصل الصيف، بسبب إقبال العائلات على استهلاك السوائل بكثرة، ما يقطع شهيتهم نحو الخبز، فيضطرون لرميه في حاويات القمامة. ولانتشار الظاهرة، اطلقت جمعيات حماية المستهلك ومؤسسة “نات كوم”، خلال هذه الأيام حملات للتحسيس من سلبيات الظاهرة، بينما دعت اتحادية الخبازين لإيجاد حلول جذرية لظاهرة التبذير، لأن سببها الفعلي هو انخفاض سعر الخبز.

كثيرة هي أكياس الخبز اليابس، الموضوعة أمام حاويات القمامة صيفا، بسبب قلة استهلاك هذه المادة أثناء ارتفاع درجات الحرارة، ورغم ذلك تبقى وتيرة شرائه نفسها من قبل المواطنين. والظاهرة جعلت الاتحادية الوطنية للخبازين، تجدد رفع مطالبها للسلطات المختصة، وعلى رأسها تحديد هامش ربح مناسب، يحمي الخباز من الإفلاس ويقضي على ظاهرة تبذير الخبز.

وقال، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، عز الدين بن ناصر لـ”للشروق”، بأن تبذير الخبز في الجزائر تحول من ظاهرة إلى عادة، مؤكدا بأن الجزائريين يبذرون 8 ملايين خبزة يوميا، اي ما مقداره 52 مليون دولار سنويا.

وأرجع بن ناصر أسباب الظاهرة، إلى السعر المتدني للخبزة، ما يجعل شراءها متاحا في أي وقت حتى بدون الحاجة إليها. وقال “نحتاج لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك”.

سعر الخبزة لم يتغير منذ 27 سنة

وكشف المتحدث، أنه منذ عام 1996 أي منذ 27 سنة لم يتغير سعر الخبز، ما جعل الخبازين يهجرون المهمة بسبب الإفلاس غالبا، وآخرون يتوجهون نحو انتاج الخبز المحسن. وحسبه “كانت الجزائر تحصي 23 ألف مخبزة عبر الوطن، لم يتبق منها حاليا سوى 8400 مخبزة”.

وأشار، إلى غلاء جميع مدخلات الخبز المقدر عددها بـ 23 مادة، “فسعر الخميرة القوية لوحدة 10 كلغ ارتفعت من 2500دج، إلى غاية 7000دج. مادة المحسن كانت بـ250 دج ارتفعت إلى 370 دج، وقطع غيار المخبزات ارتفعت بنسبة ألف بالمائة، وكيس الملح أصبح 40 دج، وارتفع حتى سعر الأكياس البلاستيكية”.

خبازو الجنوب يعانون..

وحتى مادة الفرينة المدعمة، فصاحب المخبزة هو من يتنقل إلى غاية المطاحن لإحضارها، ويدفع 300 دج زيادة بالقنطار، رغم ان القانون ينص على توصيلها إلى غاية باب المخبزة، “وهذا الإشكال يؤرق كثيرا الخبازين بولايات الجنوب، بسبب بعد المطاحن”.

وبالنسبة للأكياس البلاستيكية، تدعو اتحادية الخبازين، إلى تعويضها بأكياس “الكتان الرهيف” التي تعتبر صحية وخفيفة وتستعمل اكثر من مرة وهي صديقة للبيئة، “وهذا المقترح رفع إلى وزارة البيئة، اذ لا يعقل ان يضع المواطن خبزا ساخنا في كيس بلاستيك غير صحي” على حد قوله.

الكيس البلاستيكي يكلف 30 بالمائة من سعر الخبزة

وكشف المتحدث، بأن اقتناء هذه الأكياس البلاستيكية يكلف الخباز 30 بالمائة من سعر بيع الخبزة، حيث قال، بأن تعليمة إلغاء الضربية على رأس مال الخباز وحصرها في هامش الربح “حتى ولو ساعدتنا من جهة، لكن بقية مشاكلنا لا تزال قائمة، وافضل حل هو تحديد هامش ربح مناسب الخباز.. ففي دراسة قمنا بها توصلنا إلى ان تكلفة انتاج خبزة هي 17 دج”.

قد تختفي المخابز من المدن الكبرى مستقبلا

ويدق المتحدث ناقوس الخطر، من زوال المخابز من المدن الكبرى، في حال لم تعالج مشاكلهم. زيادة على “ان الخباز هي مهنة شاقة، خاصة أثناء ارتفاع درجات الحرارة ، التي قد تصل حتى 70 درجة داخل المخبزة، ناهيك عن تعرض العمال لأمراض الربو والحساسية بسبب غبار الفرينة”، مؤكدا أنّه يستحيل ان يشتغل شخص يفوق عمره 40 سنة بمخبزة.

دعوات لإعادة رسكلة الخبز

ومن جهتها، دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك “أبوس” المواطنين لامتلاك ثقافة استهلاك الخبز، معتبرة، بأن النوعية الرديئة للخبز من أهم العوامل التي تعجل برميه، زيادة على تخلي ربات البيوت عن رسكلة الخبز، من خلال إعداد أطباق وحلويات بها. أو حفظه بتجميده. وتخلي النساء عن صنع الخبز المنزلي.

وأشارت “أبوس” إلى “أنّ السلوك الاستهلاكي الفردي المتطرف أكبر سبب في ظاهرة تبذير الخبز، كما أن إنتاج الخبز يتجاوز كثيرا الحاجيات الحقيقية والفعلية للمستهلك، بينما تبقى الكميات الكبيرة التي تتخلص منها الإدارات وخاصة الجامعات من الخبز نقطة سوداء في المنظومة الاستهلاكية لهذه المادة”.

وتدعو المنظمة، الى إعادة رسكلة الخبز، ليصبح علفا جيدا للمواشي والدواجن، واستعمال المتعفن منه كسماد لنباتات المنزل، كما تعتبر نفايات الخبز بديلا رخيصا لإنتاج الوقود الصديق للبيئة.