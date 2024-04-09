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اقتصاد

ارتفاع جديد لأسعار النفط

الشروق أونلاين
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ارتفاع جديد لأسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى 90.78 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 40 سنتا، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً إلى 86.78 دولارا.

ويرى الكثير من المحللين، أن الارتفاع الجديد لسعر النفط في الأسواط العالمية، يأتي بعد قرار رئيس وزراء الاحتلال، الذي صرح بأن حكومته حدّدت موعد الاجتياح العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما خلق حالة من التأهب لدى المضاربين في أسواق النفط، وخشيتهم من اتساع رقعة الحرب لتشمل أطرافا أخرى، ما قد يؤدي إلى انحصار الإمدادات .

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