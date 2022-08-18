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العالم

ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ”جدري القرود” بنسبة 20 بالمئة

الشروق أونلاين
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ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بـ”جدري القرود” بنسبة 20 بالمئة
أرشيف
أدهانوم غبيريسوس

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء، تسجيل نحو 7.500 إصابة جديدة بمرض جدري القرود في خلال الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وأوضح غيبريسوس في ندوة خاصة عقدها عبر الانترنت، أن جميع حالات الإصابة الجديدة، يتمّ تسجيلها في أوروبا والأمريكيتين، مؤكدا أن معظم الحالات تعود إلى رجال شواذ.

ووصل تعداد الإصابات بالمرض حول العالم، 36.412 حالة مؤكدة إلى غاية 16 أوت الجاري، بينها 12 حالة وفاة، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وأوصى غيبريسوس جميع البلدان بالعمل على “التأكد من استعدادها لمواجهة مرض جدري القرود، ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات فعّالة للصحة العامة”.

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