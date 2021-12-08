ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا عبر مستشفيات البويرة

دعوات للتلقيح تجنبا للإصابة بعدوى الموجة الرابعة

كشفت المصالح الصحية لولاية البويرة عن تسجيل ارتفاع متزايد لحالات الإصابة بعدوى كورونا عبر المستشفيات الخمسة للولاية، حيث بلغت لحد الساعة 54 حالة ناهيك عن عدد من الحالات التي تعالج في منازلها.

وتعرف مصالح كوفيد عبر مستشفيات البويرة في الآونة الأخيرة إقبالا متزايدا لعدد حالات الإصابة بعدوى كورونا التي تعالج بتلك المصالح، لتصل إلى غاية الثلاثاء 54 حالة منها 15 حالة بعاصمة الولاية و8 حالات في كل من الأخضرية وسور الغزلان، وكذا 7 في عين بسام و16 حالة في مشدالة، إضافة إلى حالتين في غرفة الإنعاش، هذا بالإضافة إلى عدد من الحالات الأخرى التي تعالج في منازلها نظرا لعدم خطورة إصاباتها.

وجددت ذات المصالح ندائها بالمناسبة من أجل الإقبال على التلقيح المتوفر بكميات كافية عبر مختلف المراكز والمؤسسات الصحية المختصة، لاسيما لقاح سبوتنيك المعتمد مؤخرا في السعودية ولقاح جونسون، حيث عرفت عملية التلقيح تقهقرا بالتزامن مع التراخي المسجل وانخفاض مستوى الإصابات بالعدوى، لتصل نسبة التلقيح 24.06 % فقط، وهي نسبة قليلة حسب ذات المصالح، مما يستدعي الإقبال على التلقيح تجنبا للتعرض إلى خطر الإصابة وتعقيداتها الخطيرة، خاصة ونحن على أبواب الموجة الرابعة للكورونا.