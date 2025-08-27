ارتفاع حالات الإصابة بالنزلات المعوية وتحذيرات من تلوث بعض الشواطئ!

انتشار أعراض منها آلام البطن الحادة والقيء والإسهال

شهدت مختلف ولايات الوطن في الآونة الأخيرة تسجيل العديد من حالات الإصابة بالنزلات المعوية، ببعض المستشفيات والمراكز الصحية، وظهور أعراض آلام البطن الحادة، القيء والإسهال، التي انتشرت بشكل لافت لدى المصطافين، رغم أن هذه الأعراض تتكرر كل موسم اصطياف خاصة بوقت الذروة وزيادة الإقبال على ارتياد الشواطئ، إلا أن الكثيرين يجهلون مصدرها وأسباب انتشارها، لاسيما وأنها مست الأطفال وكبار السن بشكل أكبر، وأثارت مخاوف من مضاعفات صحية قد تكون خطيرة عند إهمال علاجها.

ويحذر الأطباء والمختصون في الصحة من النزلات المعوية التي تسجل في هذه الفترة من السنة والتي ترتبط أساسا باستهلاك المياه الملوثة، وانتشار الفيروسات بسبب الرطوبة والحرارة على بعض الشواطئ، إلى جانب ضعف الوعي الصحي وإهمال قواعد النظافة سواء في تخزين وتعليب الأطعمة أم في الأماكن التي يرتادها المصطافون، كما أن استهلاك فواكه غير طازجة أو أطعمة محفوظة بطريقة غير سليمة يضاعف من هذه الحالات.

وفي هذا الصدد، أكد المختص في الصحة العمومية امحمد كواش، إن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالنزلات المعوية المرتبطة بآلام البطن والقيء والإسهال، والتي مست أغلب الجزائريين ومرتادي شواطئ البحر خاصة، وحتى الأشخاص ممن لديهم مناعة جيدة.

وأوضح كواش أن الأسباب الطبية وراء انتشار هذه الحالات تعود بالدرجة الأولى إلى تزايد عدد المصطافين خلال هذه الفترة من السنة، كما أن الإقبال الكبير يزيد من نسبة تلوث مياه البحر، حيث يؤدي ابتلاعه إلى تسجيل حالات تسمم، وأضاف أن المصالح المختصة تعمل على مراقبة مياه الشواطئ التي يسمح بالسباحة فيها حيث تخضع مياه البحر لتحاليل بيولوجية وبيوكيميائية دقيقة لمعرفة درجة الملوحة ونسبة التلوث بها، مشيرا إلى أن نتائج هذه التحاليل قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إلغاء السباحة في بعض الشواطئ.

وأكد المتحدث أن معظم الحالات المسجلة كانت لدى الأطفال وكبار السن، مرجعا ذلك إلى الرطوبة والحرارة العالية على الشواطئ، التي تساهم في انتشار الفيروسات والتصاقها بالأيدي وانتقالها بسرعة، كما لفت إلى أن إهمال جوانب النظافة، سواء ما تعلق بكراسي الجلوس والطاولات أم بتعفن المواد الاستهلاكية في أثناء تواجد العائلات على الشاطئ.

وأشار كواش إلى أن استهلاك الفواكه غير الطازجة بكثرة خلال هذه الفترة يزيد من مخاطر الإصابة، باعتبار أن المياه والفواكه الملوثة تشكلان أبرز مصدر للعدوى، ودعا في هذا السياق إلى مراقبة الأغذية ونظافة الشواطئ، والتأكد من أن الأكلات محفوظة بشكل جيد لتفادي الأعراض المؤدية إلى التسمم الغذائي، مؤكدا على أن أغلب الحالات تعالج عادة عبر مضادات حيوية وأدوية خاصة بالإسهال والقيء، غير أن بعض المصابين قضوا أياما كاملة يعانون من الأعراض بسبب إهمالها وعدم التوجه سريعا إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج في الوقت المناسب.