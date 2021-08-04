ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لدى الأطفال وهذه هي أعراضها

الدكتور عبد المجيد لعوامري المهتم بتغذية الأطفال يكشف:

أكد الدكتور عبد المجيد لعوامري المهتم بتغذية الأطفال، الأربعاء، أن 99% من الأطفال المصابين بكورونا تكون لدىهم أعراض خفيفة في شكل زكام، مؤكدا في الوقت ذاته تسجيل ارتفاع في الإصابات لدى هذه الفئة.

وأوضح الدكتور في حوار مع إذاعة سطيف الجهوية أن أعراض كورونا إلى اليوم تكون عند فئة الاطفال خفيفة وهي شبيهة بالزكام.

وأضاف الدكتور لعوامري أنه لم يتم تسجيل أعراض معقدة لدى الأطفال، إلا 12 حالة بمستشفى الام والطفل بالباز يعانون من ضيق في التنفس.

وأشار ضيف الإذاعة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة كان هناك اقبال كبير للأطفال على العيادات للعلاج، وهو ما رفع من نسبة الإصابة لدى الأطفال.

وفي هذا السيار كشف المتحدث أنه في مارس 2020، أكدت الدراسات الدولية على مستوى الأكاديمية الأمريكية أن نسبة الاصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال لا تتعدى 02%، لترتفع النسبة في ديسمبر من السنة ذاتها إلى 15% حسب الدراسات .

وتابع أن النسبتان المذكورتان كانت خلال الموجتين الأولى والثانية ولم تكن السلالات المتحورة ومنها دلتا موجودة.

مختصون يحذرون: تسجيل 100 إصابة بكورونا بين الأطفال في مستشفى الدويرة

كشفت المختصة في طب الأطفال حكيمة عباس عن إحصاء مائة إصابة بفيروس كورونا بمصلحة طب الأطفال بمستشفى الدويرة خلال شهر جويلية، وحذرت من خطر إصابة الأطفال والرضع بالفيروس المستجد بسلالاته المتحورة.

وأكدت الدكتورة حكيمة عباس، الاثنين 2 أوت، في تصريح للإذاعة الوطنية قائلة: “سجلنا إصابات خفيفة ولكن بعض الحالات كانت صعبة خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المصابين بالسمنة، و لهذا أنصح الأولياء باحترام الإجراءات الوقائية و احترام الحجر المنزلي وتلقيح أنفسهم لحماية أبنائهم.