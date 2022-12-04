ارتفاع حصيلة الجرحى في حادث انقلاب حافلة للمسافرين بتيميمون (صور)

كشفت مصالح الحماية المدينة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الجرحى في حادث انقلاب حافلة بولاية تيميمون إلى 29 جريحا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وأفاد بيان للحماية المدنية انه “بولاية تيميمون على الساعة 19 و 45 دقيقة وقع حادث مرور متمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط ادرار-وهران بالطريق رقم 51 ببلدية شروين، خلف في الحصيلة النهائية ، إصابة 29 جريح من بينهم 01 في حالة خطرة، تم إسعافهم ونقلهم للمستشفيات – شروين وتيميمون”.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني مساء السبت، عن تسبب حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بتيميمون، في اصابة 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، دون تسجيل وفيات حسب مصالح الدرك الوطني.

وأفاد منشور للصفحة الرسمية للدرك الوطني على فايسبوك، ان الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 51أ، الرابط بين بلديتي تيميمون وشروين بالضبط على بعد 51 كلم من مقر فرقة شروين.

وأشار المصدر ذاته، إلى ان أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بشروين تدخلوا بعين المكان من أجل القيام المعاينات اللازمة وتسهيل حركة المرور.