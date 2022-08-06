ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 17 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 17 شهيدا.

ويتواصل قصف الاحتلال ضد قطاع غزة، بدعوى ملاحقة عناصر حركة الجهاد الإسلامي، منذ أمس الجمعة. ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا، بينهم طفلة في الـ5 من العمر.

بالمقابل، أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، بعد سقوط قذيفة هاون في مستوطنة أشكول، حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية.

الجزائر تدين بشدّة عدوان الاحتلال ”الغاشم” على غزة

أدانت الجزائر ”بشدّة” العدوان الذي تشنّه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، ودعت مجلس الأمن إلى التدخّل العاجل لوقف “الاعتداءات الإجرامية” ضد الشعب الفلسطيني.



وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مساء الجمعة: