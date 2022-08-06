ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 24 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت، عن ارتفاع تعداد شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 24 شهيد، بينهم 6 أطفال.

ويتواصل قصف الاحتلال ضد قطاع غزة، بدعوى ملاحقة عناصر حركة الجهاد الإسلامي، منذ أمس الجمعة. ما أسفر عن استشهاد 24 فلسطينيا، بينهم طفلة في الـ5 من العمر.

العدوان على غزة.. أول ردّ فعل من السعودية

أعربت الخارجية السعودية مساء السبت، عن “استنكارها” لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن ارتقاء 17 شهيدا، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت خارجية الرياض في أوّل ردّ فعل سعودي على العدوان:”تعرب وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأضافت:”تؤكد الوزارة وقوف المملكة السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق. وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد”.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 17 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي تشنّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 17 شهيدا.

ويتواصل قصف الاحتلال ضد قطاع غزة، بدعوى ملاحقة عناصر حركة الجهاد الإسلامي، منذ أمس الجمعة. ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا، بينهم طفلة في الـ5 من العمر.

بالمقابل، أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة، بعد سقوط قذيفة هاون في مستوطنة أشكول، حسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية.

الجزائر تدين بشدّة عدوان الاحتلال ”الغاشم” على غزة

أدانت الجزائر ”بشدّة” العدوان الذي تشنّه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، ودعت مجلس الأمن إلى التدخّل العاجل لوقف “الاعتداءات الإجرامية” ضد الشعب الفلسطيني.



وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مساء الجمعة: