ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 770 شهيدا و4 آلاف جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع إلى 770 شهيد.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل بلغ 788 شهيدا ونحو 4100 جريح، منهم 770 ضحية بقطاع غزة لوحده.

وأضافت الوزارة أن 18 شهيدا ارتقَوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إنه تم قصف نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس الليلة الماضية.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد صحفيين اثنين خلال تغطيتهم لقصف الطائرات الإسرائيلية لبناية سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي خضم اليوم الرابع من عملية “طوفان الأقصى” تواصل قوات جيش الاحتلال شن هجمات عنيفة ومتواصلة على أنحاء متفرقة من القطاع المحاصر بما فيها مواقع سكنية ومساجد وكذا سيارات إسعاف.

وأعلن وزير دفاع الكيان الصهيوني، الإثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة وقطع التوزيد بالكهرباء والوقود والأكل وكذا المياه.