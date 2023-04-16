ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى بالسودان والجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا

أعلنت جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الأحد بمقرها بالقاهرة، لبحث تطورات الوضع في السودان الذي تترفع فيه حصيلة القتلى والجرحى جراء الاشتباكات.

وذكر حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة مصر لبحث تطورات الوضع في السودان.

وأوضح زكي أنه تقرر عقد هذا الاجتماع بناء على طلب مصر والمملكة العربية السعودية.

وكان حسام ذكي قد عبر عن أسفه لتطور الأوضاع بالسودان، لافتا إلى أن الجامعة العربية ناشدت الأطراف بوقف التصعيد وحقن الدماء، معربا عن استعداد الجامعة العربية للتدخل في هذا الأمر لاستعادة الهدوء في حال وافق الطرفان.

وشدد على ضرورة وضع مصلحة السودان في المقام الأول، مؤكدا أن “المسألة لا تتعلق بالقوات المسلحة فقط ولا قوات الدعم السريع ولكن هناك دولة السودان التي يريد الجميع الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها، ويرغب في رؤية الدولة على المسار الصحيح”.

واندلعت اشتباكات بين عناصر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع, بعدة مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية السبت.

من جهة أخرى، قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، إن حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان ارتفعت إلى 56 قتيلا على الأقل، وذلك خلال المعارك التي دارت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، السبت.

وأوضحت اللجنة في تغريدات على صفحتها بـ”تويتر”، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 595 شخصًا على الأقل، بما في ذلك عشرات الأشخاص في حالة حرجة.

وأضافت اللجنة، أن السودانيين والسودانيات استيقظوا صباح 15 أبريل 2023 على فاجعة اشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، وأدت هذه الاشتباكات إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.

كما قالت اللجنة إنه في الخرطوم قتل 25 شخصا بينهم 17 مدنيا و8 عسكريين، وأصيب 302، وسقط في بحري 8 أشخاص بينهم 7 مدنيين وعسكري مع إصابة 84 آخرين، وقتل في أمدرمان 11 شخصا بينهم 7 مدنيين و4 عسكريين وأصيب 42 آخرين.