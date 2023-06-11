ارتفاع حصيلة انقلاب القارب بتيبازة إلى 18 وفاة

البحث يتواصل عن باقي المفقودين

انتشلت مساء السبت، وحدات خفر السواحل بتيبازة أربع جثث من عرض مياه البحر قبالة السواحل الغربية لولاية تيبازة، واحد منهم على الأٌقل لأنثى، ليرتفع بذلك عدد الجثث التي تم انتشالها منذ الأربعاء الماضي إلى 18 جثة، وتواصل وحدات خفر السواحل جهود البحث عن مفقودين آخرين جراء انقلاب قارب صيد كان يقل 28 شخصا من شباب و نساء وأطفال في عملية هجرة سرية نحو السواحل الأوروبية.

الجثتان اللتان تم انتشالهما إحداهما لشخص من جنس ذكر، والثانية لأنثى، ونقلتا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي غيلاس، وبهذا يرتفع عدد ضحايا انقلاب قارب “الحراقة” الأسبوع الماضي قبالة السواحل الغربية للولاية إلى 18 جثة، انتشلت من البحر بينهم ثلاثة أطفال وخمس نساء من مختلف الأعمار.

وتجدر الإشارة إلى أن ذات المصالح تمكنت من إنقاذ شخصين من الموت المحقق و هو ما ساعد المحققين على معرفة عدد الأشخاص الذين أبحروا على متن قارب الصيد فيما تتواصل التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني لكشف هوية منظمي عملية الهجرة السرية التي تحولت إلى مأساة.