ارتفاع حصيلة حادثي المرور في الجلفة إلى 9 قتلى و4 مصابين

تسبّب حادثا مرور خطيرين بولاية الجلفة مساء السبت، في مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

ففي بلدية تعضميت، وحسب ما ذكره بيان للحماية المدنية، أسفر حادث تصادم بين شاحنة ذات مقطورة وسيارتين سياحيتين في حدود الساعة 17:20، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وفي وقت لاحق من السبت، أعلنت ذات المصالح عن وفاة أحد المصابين، بعد نقله لتلقي العلاج في مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

وسجّل الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمقطع الوسط. وقد تمّ إسعاف المصاب، وتحويل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، يقول المصدر.

وبعين وسارة، كان حادث مرور آخر قد وقع في حدود الساعة 16:40 مساء، بعد اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع داسيا ستيبواي، وبيجو 505.

وأسفر هذا الحادث، الذي وقع بمنطقة سرسو باتجاه بلدية حد الصحاري، عن مقتل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، وإصابة 3 آخرين بجروح، وفق ما ذكره بيان آخر للحماية المدنية.