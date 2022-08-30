ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في باكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مساحات شاسعة من باكستان، إلى 1138 قتيلا و1634 جريحا، حسب ما أكدته جهات رسمية في البلاد.

وكشفت وزيرة التغيّر المناخي في الحكومة الباكستانية شيري رحمان يوم الإثنين، أن ثلث بلادها “غارقة تحت المياه” نتيجة للفيضانات.

من جهتها، قالت الهيئة الباكستانية لإدارة الكوارث إن غالبية القتلى سقطوا في إقليم السند جنوبي البلاد، حيث تمّ تسجيل 402 قتيلا في الإقليم.

كما أسفرت السيول عن نفوق أكثر من 719.000 رأس من الماشية، إلى جانب تضرر أكثر من 3.451 كيلومترا من الطرق، و 162 جسرا، و949.858 وحدة سكنية.

باكستان: أكثر من 1.000 قتيل في فيضانات أغرقت نصف البلاد

وفي 28 أوت 2022، أغرقت الفيضانات في باكستان مساحات واسعة من أراضي البلاد، ما تسبّب في مقتل ما يزيد عن 1000 شخص، وتشرّد الملايين من السكان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن 300 طفلا لقوا حتفهم بين ضحايا الفيضانات التي تجتاح ما يقارب نصف مساحة باكستان، مرفوقة بانهيارات أرضية.

ودعت السلطات في مدينة نوشيرا شمالي باكستان، إجلاء السكان من المدينة، بسبب وقوع فيضان “شديد للغاية” في نهر كابول.