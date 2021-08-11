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الجزائر

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 وفاة بينهم 28 عسكريا

الشروق أونلاين
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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 وفاة بينهم 28 عسكريا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق، الأربعاء،  إلى 65 وفاة، من ضمنهم 28 عسكريا و37 مدنيا.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي فقد ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم من ولاية تيزي وزو.

كما أكد المصدر ذاته وجود 12 عسكريا في حالة خطيرة.

الوزير الأول: 42 شهيدا بين مدني وعسكري بسبب حرائق الغابات  

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، عن إحصاء 17 شهيدا مدنيا على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف و25 عسكري جراء الحرائق الأخيرة.

وقال الوزير الأول، انه لا يستبعد إشعال الحرائق من قبل الأيادي الإجرامية، فيما أكد إن اختيار المواقع كان بصفة دقيقة في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها.

وأكد”سخرنا كل الإمكانيات لاستقبال المتضررين بالإقامات الجامعية والفنادق العمومية وحتى الخاصة.

وشدد أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء وسخرت كل الإمكانيات لإخماد الحرائق، فيما أشار إلى أن الظروف المناخية أعاقت إخماد الحرائق وهناك اتصالات لتأجير طائرات الإطفاء.

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التعليقات
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  • أثبتوا يا جزائريين

    رحمة الله عليهم أجمعين مواطنين و عسكريين مهما كانوا فكلهم أبنائنا و أبناء هذا الوطن الغالي و دليل استشهاد العسكريين يثبت بأنهم كانوا في قلب المعركة و لم يذهبون للتباهي و لم يولوا هاربين...اللهم تقبلهم عندك مع الشهداء و الصديقين مواطنين و عسكريين...إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم ❤❤❤

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  • و مكروا مكرا كبارا

    حرام عليكم تبعثوا ناس ماشي مدربين في اطفاء الحرائق بدون قناع غاز للتنفس و لباس واقي لاطفاء نيران ملتهبة. حالكم راهو يشف يامن قهرتم فحولكم اغبياء.

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