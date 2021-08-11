-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 69 شهيدا
الجزائر

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 69 شهيدا

الشروق أونلاين
  • 4340
  • 2
ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 69 شهيدا

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 69 شهيدا.

وتم الاعلان عن حصيلة  مؤقتة لضحايا الحرائق، الأربعاء،  تؤكد وفاة 65 شخصا ، من ضمنهم 28 عسكريا و37 مدنيا.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي فقد ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم من ولاية تيزي وزو.

كما أكد المصدر ذاته وجود 12 عسكريا في حالة خطيرة.

الوزير الأول: 42 شهيدا بين مدني وعسكري بسبب حرائق الغابات  

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، عن إحصاء 17 شهيدا مدنيا على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف و25 عسكري جراء الحرائق الأخيرة.

وقال الوزير الأول، انه لا يستبعد إشعال الحرائق من قبل الأيادي الإجرامية، فيما أكد إن اختيار المواقع كان بصفة دقيقة في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها.

وأكد”سخرنا كل الإمكانيات لاستقبال المتضررين بالإقامات الجامعية والفنادق العمومية وحتى الخاصة.

وشدد أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء وسخرت كل الإمكانيات لإخماد الحرائق، فيما أشار إلى أن الظروف المناخية أعاقت إخماد الحرائق وهناك اتصالات لتأجير طائرات الإطفاء.

مقالات ذات صلة
الوباء عرى الكثير من النقائص ونتوقع انخفاض الإصابات بداية من الأسبوع المقبل

الوباء عرى الكثير من النقائص ونتوقع انخفاض الإصابات بداية من الأسبوع المقبل

الحرائق تقطع الكهرباء وتسبب ضيق تنفس حاد للمرضى

الحرائق تقطع الكهرباء وتسبب ضيق تنفس حاد للمرضى

تأجيل الدخول المدرسي بيد الرئيس.. ولا دراسة يوم السبت

تأجيل الدخول المدرسي بيد الرئيس.. ولا دراسة يوم السبت

التسجيلات الجامعية

التسجيلات الجامعية

التحويلات الجامعية بداية من 11 سبتمبر.. وهذه شروطها

التحويلات الجامعية بداية من 11 سبتمبر.. وهذه شروطها

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 09 أوت 2021

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 09 أوت 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • أثبتوا يا جزائريين

    رحمة الله عليهم أجمعين مواطنين و عسكريين مهما كانوا فكلهم أبنائنا و أبناء هذا الوطن الغالي و دليل استشهاد العسكريين يثبت بأنهم كانوا في قلب المعركة و لم يذهبون للتباهي و لم يولوا هاربين...اللهم تقبلهم عندك مع الشهداء و الصديقين مواطنين و عسكريين...إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم ❤❤❤

    19
  • و مكروا مكرا كبارا

    حرام عليكم تبعثوا ناس ماشي مدربين في اطفاء الحرائق بدون قناع غاز للتنفس و لباس واقي لاطفاء نيران ملتهبة. حالكم راهو يشف يامن قهرتم فحولكم اغبياء.

    49

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد