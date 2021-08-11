ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 69 شهيدا

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق إلى 69 شهيدا.

وتم الاعلان عن حصيلة مؤقتة لضحايا الحرائق، الأربعاء، تؤكد وفاة 65 شخصا ، من ضمنهم 28 عسكريا و37 مدنيا.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي فقد ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم من ولاية تيزي وزو.

كما أكد المصدر ذاته وجود 12 عسكريا في حالة خطيرة.

الوزير الأول: 42 شهيدا بين مدني وعسكري بسبب حرائق الغابات

كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، عن إحصاء 17 شهيدا مدنيا على مستوى ولايتي تيزي وزو وسطيف و25 عسكري جراء الحرائق الأخيرة.

وقال الوزير الأول، انه لا يستبعد إشعال الحرائق من قبل الأيادي الإجرامية، فيما أكد إن اختيار المواقع كان بصفة دقيقة في تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها.

وأكد”سخرنا كل الإمكانيات لاستقبال المتضررين بالإقامات الجامعية والفنادق العمومية وحتى الخاصة.

وشدد أن الدولة لن تتسامح مع هؤلاء وسخرت كل الإمكانيات لإخماد الحرائق، فيما أشار إلى أن الظروف المناخية أعاقت إخماد الحرائق وهناك اتصالات لتأجير طائرات الإطفاء.