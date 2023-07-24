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الجزائر
الناطق الرسمي للمجمّع خليل هدنة:

ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الطاقة “امتحان كبير” لسونلغاز

الشروق أونلاين
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ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الطاقة “امتحان كبير” لسونلغاز
سونلغاز

كشف الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة، الإثنين، أن ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الطاقة “امتحان كبير” لسونلغاز.

وصرّح هدنة للإذاعة الجزائرية قائلًا: “جميع مصالح سونلغاز مجندة وهو ما سمح لها بإصلاح جميع الأعطاب في زمن قياسي”.

كما اعتبر المسؤول نفسه أنّ هذا “امتحانًا كبيرًا لمجمع سونلغاز سواء من ناحية التسيير أو من ناحية الاستثمارات”.

وأكد الناطق الرسمي لذات الشركة أنّ سونلغاز لم تسجل أي تذبذب في توزيع الكهرباء، رغم الحرارة العالية التي سجّلت مؤخرًا عبر مختلف مناطق الوطن.

يذكر أن مجمع سونلغاز سجّل ذروة جديدة في استهلاك الطاقة الكهربائية للمرة السادسة خلال شهر جويلية الجاري.

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