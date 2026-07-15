ارتفاع رقم أعمال “أليانس للتأمينات” بـ11 بالمائة

قطاع السيارات يقود النمو خلال الثلاثي الثاني من 2026

حققت شركة “أليانس للتأمينات” نموا في نشاطها خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، بعد ما ارتفع رقم أعمالها إلى 1.578 مليار دينار، مقابل 1.424 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا زيادة بنسبة 11 بالمائة.

وأوضحت الشركة، في بيان حول مؤشرات نشاطها للفترة الممتدة من الفاتح أفريل إلى 30 جوان 2026، أن فرع تأمين السيارات واصل قيادة النمو، بعد ما ارتفع رقم أعماله بنسبة 15 بالمائة ليبلغ 1.216 مليار دينار، فيما سجل فرع تأمين النقل هو الآخر نموا بنسبة 15 بالمائة محققا 61.78 مليون دينار.

في المقابل، عرف فرع التأمينات على الحريق والأخطار المختلفة (IARD) تراجعا بنسبة 2 بالمائة ليستقر عند 221.06 مليون دينار، كما انخفض نشاط الأخطار البسيطة بنسبة 5 بالمائة إلى 78.82 مليون دينار.

وعلى صعيد التعويضات، كشفت الشركة أنها قامت بتسديد تعويضات بقيمة 1.039 مليار دينار خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مقابل 860 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت بلغ عدد نقاط البيع النشطة 314 نقطة إلى غاية 30 جوان 2026.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع رصيد توظيفات الشركة إلى 7.009 مليار دينار بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بنهاية جوان 2025، حيث تتوزع المحفظة الاستثمارية بين 48 بالمائة في سندات الدولة، و42 بالمائة في العقارات، و11 بالمائة في القيم المنقولة والأوراق المالية، بينما بلغت عائدات الاستثمارات 47 مليون دينار.

من جهة أخرى، سجلت المديونية المالية للشركة ارتفاعا لتبلغ 223 مليون دينار عند نهاية الثلاثي الثاني من 2026، مقابل 14.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة “أليانس للتأمينات”، حسن خليفاتي، أن النتائج المحققة خلال الثلاثي الثاني تعكس متانة نموذج أعمال الشركة، مشيرا إلى مواصلة التركيز على تعزيز القرب من الزبائن وتحسين جودة الخدمات.

وتعد “أليانس للتأمينات”، التي تأسست سنة 2005، أول شركة تأمين خاصة مدرجة في بورصة الجزائر، وتواصل تنفيذ برنامج للتحول الرقمي يشمل رقمنة العمليات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين تجربة الزبون وتعزيز كفاءتها التشغيلية.