ارتفاع رقم أعمال صناعة عربات الترامواي في الجزائر بنسبة 42 بالمئة

ارتفع رقم أعمال المؤسسة الجزائرية لصناعة وصيانة عربات الترامواي (سيتال)، بنسبة 42 بالمئة في العام 2022.

جاء هذا في عرض لحصيلة نشاط المؤسسة، في اجتماع تقييمي ترأسه وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الخميس.

وسجّلت “سيتال” في 2022 رقم أعمال بقيمة 4.3 مليار دينار. كما بلغ ناتجها الصافي ما قيمته 1.84 مليار دينار، بارتفاع نسبته 158 مقارنة بعام 2021.

وأظهرت “سيتال” صلابة مالية واقتصادية، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في السنوات الأخيرة، حسب ما أشار إليه بيان اللقاء التقييمي.

وتتولى هذه المؤسسة، مهام تجهيز وصيانة مشاريع الترامواي بكل من الجزائر، وهران، قسنطينة، سطيف، ورقلة، سيدي بلعباس. كما تشرف “سيتال” على مشروع ترامواي مستغانم قيد الإنجاز.