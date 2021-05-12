ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات بأكثر من 50 من المائة

خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

سجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات ارتفاعا بنسبة 58.83 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة التجارة، بلغت قيمة صادرات الثلاثي الأول 870.33 مليون دولار مقابل 547 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2020، أي بزيادة قدرها 58.83 بالمائة، حسب نفس المصدر.

وشكلت الصادرات خارج المحروقات في الفترة يناير-مارس 2021 حصة تقدر بـ11.30 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الجزائرية في هذه الفترة.

وجسدت عمليات التصدير خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 714 مؤسسة مصدرة، حسب نفس المصدر.

وبخصوص أهم المنتجات المصدرة خلال هذه الفترة، أظهرت الحصيلة ارتفاع صادرات الإسمنت بـ96.19 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2020 لتصل إلى 37.85 مليون دولار بينما بلغت صادرات السكر 102 مليون دولار (+ 65.71 بالمائة) والتمور 37.11 مليون دولار (+ 40.62 بالمائة) وصادرات الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية 226.85 مليون دولار (+ 10.96 بالمائة).

كما ارتفعت صادرات الزيوت والمنتجات الأخرى المحصل عليها من تقطير الفحم الحجري الى 124 مليون دولار أي بزيادة بلغت 75 بالمائة.

أما صادرات المواد الغذائية فبلغت 169 مليون دولار أي بارتفاع قدره 51 بالمائة، حسب الارقام الواردة في حصيلة وزارة التجارة.