ارتفاع صادرات “مناجم الجزائر” بنسبة 110 بالمائة سنة 2022

حقق المجمع الصناعي المنجمي “مناجم الجزائر” (منال) صادرات بقيمة 216 مليون دولار في سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 110 % مقارنة بسنة 2021.

وحسبما أكده السبت الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، محمد صخر حرامي فإن صادرات مجمع “منال” عرفت، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا ملموسا.

وأوضح محمد صخر أن الصادرات انتقلت من 57 مليون دولار في سنة 2020 الى 103 مليون دولار في سنة 2021 ثم الى 216 مليون دولار في سنة 2022.

وأضاف المسؤول الأول عن المجمع، أن من شأن هذا الارتفاع أن يتواصل في سنة 2023 مما سيسمح للمؤسسة بتسجيل ارتفاع جديد في رقم الأعمال خلال السنة الجارية، إلى 49.3 مليار دج مقابل 44.3 مليار سنة 2022.

وتابع يقول أن “هذه النتائج قد تم تحقيها بفضل تجسيد مخطط تطوير مجمع “منال”، سيما عبر اطلاق مشاريع جديدة و كذا زيادة قدرات الانتاج الحالية”.

كما أكد حرامي، أن مخطط التطوير يتضمن أيضا، تثمين المنتجات المنجمية من أجل تحقيق مجموع سلسلة القيم محليا واطلاق مشاريع كبرى مهيكلة فضلا عن تحقيق برنامج للبحث يتكون من 26 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2023.

وقد أجمع عديد خبراء القطاع المنجمي خلال أشغال ورشة حول الموارد المنجمية التي نظمتها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر على مدى أهمية تطوير عديد الموارد المنجمية المندرجة خاصة ضمن الانتقال الطاقوي والتي قد يعرف الطلب عليها ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة.

أما ممثل الوكالة الوطنية للنشاط المنجمي، رشيد ابشيش فقد أكد أنه سيكون هناك طلب كبير على المناجم، سيما منها الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والعناصر النادرة.