ارتفاع صادرات منتجي الغاز المميّع بنسبة 6.7 بالمئة في مارس

كشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للغاز، الأربعاء، أن صادرات الغاز الطبيعي المميع لمنتدى الدول المصدرة للغاز سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.7 بالمئة في شهر مارس الماضي، لتصل إلى 17.66 مليون طن.

وجاء في التقرير: “صادرات الغاز الطبيعي المميع من الدول الأعضاء والدول الملاحظة في المنتدى واصلت ارتفاعها شهر مارس الماضي 2023، لتسجل نموًا على أساس سنوي قدره 6.7 بالمئة وهو ما يمثل زيادة بـ 1.11 مليون طن مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2022”.

وعلى المستوى العالمي، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المميع إلى مستوى قياسي، إذ بلغت 36.36 مليون طن شهر مارس الماضي، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 6.5 بالمئة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المميع في العالم، متبوعة بأستراليا وقطر، حسب التقرير.

وسجل استهلاك الغاز شهر مارس الماضي، انخفاضًا بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي في دول الاتحاد الأوروبي، ليبلغ 34.1 مليار متر مكعب، وانخفاضا قدره 1 بالمئة في المملكة المتحدة (6.6 مليار متر مكعب)، في حين زاد في الولايات المتحدة بنسبة 5.3 بالمئة (82 مليار متر مكعب).

ويضم المنتدى حاليا 12 بلدا عضوا وهي: الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، مصر، إيران، ليبيا، نيجيريا وقطر، روسيا، ترينيداد، توباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، بالإضافة إلى 7 دول ملاحظة هي أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، الموزمبيق، النرويج والبيرو.