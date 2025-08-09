-- -- -- / -- -- --
ارتفاع ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات على غزة إلى 23 شهيدا و124 إصابة

الشروق أونلاين
ارتفاع ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات على غزة إلى 23 شهيدا و124 إصابة
ح.م
الإنزال الخاطئ للمساعدات يودي بحياة فلسطينيين

ارتفع عدد ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات في غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع، إلى 23 شهيدا و124 إصابة.

وذكرت حركة “حماس” في بيان يوم السبت، أن “غالبية هذه الإنزالات الجوية تسقط في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال، أو في أحياء مفرغة قسريا. ما يُعرّض من يقترب منها للاستهداف والقتل المباشر”.

“كما سبق أن سقطت شحنات من عمليات الإنزال الجوي داخل البحر، وأدت إلى غرق 13 فلسطينيا من المدنيين العام الماضي”.

وقد تقع هذه الإنزالات الجوية بين تجمعات المواطنين، مما يجعلها عديمة الجدوى، وخطيرة على حياة المُجوّعين”، يشير البيان.

وتابعت الحركة في ذات البيان:”لقد حذرنا مرارا من خطورة هذه الأساليب غير الإنسانية. وأطلقنا مطالبات متكررة بإدخال المساعدات من خلال المعابر البرية بشكل آمنٍ وكافٍ”.

قبل أن تجدّد إدانتها “استمرار سياسة هندسة التجويع والفوضى، التي يقودها الاحتلال”. داعية ” إلى تحرك جدي وعاجل لفتح المعابر وتدفق المساعدات بلا قيود.

