ارتفاع طلبات اللجوء في فرنسا.. وهذا عدد المطرودين

تلقّت فرنسا أكثر من 137 ألف طلب لجوء في عام 2022. وهو أقرب رقم إلى المستوى القياسي المسجّل في 2019 بما يزيد عن 138 ألف طلب.

وحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الداخلية الفرنسية يوم الخميس، فقد ارتفعت طلبات اللجوء إلى فرنسا بنسبة 31.3 بالمئة عن العدد المسجّل في عام 2021.

من جهة أخرى، تمّت تسوية وضعيات 34 ألف مهاجر غير شرعي في نفس السنة. بارتفاع نسبته 8 بالمئة، مقارنة بنفس الإجراء في 2021.

لكن عدد المطرودين من التراب الفرنسي، ارتفع أيضا بنسبة 15 بالمئة عن مستوى 2021. حيث غادر ما يزيد عن 15 ألف مهاجرا غير شرعي أراضي البلاد.