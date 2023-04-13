ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية بنحو 430 مليار دولار

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية بنسبة 65 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، مقارنة بالسنة السابقة، حسب ما كشفت عنه وزارة الخزانة يوم الأربعاء.

وارتفع عجز الميزانية في الولايات المتحدة بمقدار 430 مليار دولار، صعودا من 668 مليار دولار، إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن إيرادات الميزانية تراجعت بنسبة 3 بالمئة، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 13 بالمئة.

وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي، أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع والرعاية الطبية.