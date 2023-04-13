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اقتصاد

ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية بنحو 430 مليار دولار

الشروق أونلاين
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ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية بنحو 430 مليار دولار
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الدولار

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية بنسبة 65 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، مقارنة بالسنة السابقة، حسب ما كشفت عنه وزارة الخزانة يوم الأربعاء.

وارتفع عجز الميزانية في الولايات المتحدة بمقدار 430 مليار دولار، صعودا من 668 مليار دولار، إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن إيرادات الميزانية تراجعت بنسبة 3 بالمئة، في حين ارتفعت النفقات بنسبة 13 بالمئة.

وكانت المبالغ المحصّلة من ضرائب الدخل الفردي، أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق. بينما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع والرعاية الطبية.

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