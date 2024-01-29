ارتفاع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للجزائريين عام 2023

أفادت المديرية العامة للأجانب في فرنسا في تقرير أصدرته يوم الخميس الماضي عن ارتفاع عدد التأشيرات التي منحتها فرنسا للمواطنين الأجانب عام 2023.

التقرير الذي نشرته المديرية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أفاد أنه وبالرغم من كون عدد التأشيرات الممنوحة ارتفع مقارنة بعام 2022، إلا أن العدد يبقى بعيدا عن عدد التأشيرات التي كانت تمنح ما قبل جائحة “كوفيد”.

وارتفع عدد طلبات التأشيرات نحو فرنسا عام 2023 بـ27.2 بالمئة، فيما ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة بنسبة 40.4 بالمئة. ويأتي المواطنون الصينيون في أول ترتيب الجنسيات التي حصلت على تأشيرة لدخول فرنسا بزيادة تقدر بـ271,1 بالمئة عن عام 2022، وبـزيادة 327 بالمئة عن عام 2021.

ويأتي في المرتبة الثانية المواطنون المغربيون والذين تحصلوا عام 2023 على 241571 تأشيرة لفرنسا بزيادة 69 بالمئة، وفي المرتبة الثالثة الهنود والذين تحصلوا على 213500 تأشيرة نحو فرنسا عام 2023 بزيادة 59.8 بالمئة.

أما التأشيرات التي منحتها السلطات الفرنسية للجزائريين عام 2023، والتي أتت في المرتبة الرابعة من حيث ترتيب الجنسيات التي تحصلت على التأشيرة نحو فرنسا، فقد بلغت حسب الإحصائيات 209723 أي بزيادة 59.8 بالمئة مقارنة بعام 2022.