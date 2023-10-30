كشفت هيئة البث للكيان الصهيوني، يوم الإثنين، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1538 منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني “ارتفاع عدد القتلى من الجنود والضباط إلى 311 منذ 7 أكتوبر”، مشيرا إلى “ارتفاع عدد من تم حصرهم من المخطوفين في قطاع غزة إلى 239 بينهم عمال أجانب”.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدا وأكثر من 20 ألف جريح.

وقال المصدر ذاته، “إن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و114 شهيدا في الضفة. فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف فلسطيني، ونحو 2000 في الضفة”.