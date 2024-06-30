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الجزائر

ارتفاع عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط بنسبة 11.23 بالمائة

الشروق أونلاين
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ارتفاع عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط بنسبة 11.23 بالمائة
ح.م
جانب من الندوة

أشاد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، بتحسّن تعداد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط، مقارنة بالدورة الماضية.

جاء هذا في كلمة الوزير بمناسبة افتتاح ندوة وطنية تدوم 3 أيام، خُصّصت لغلق السنة الدراسية 2023-2024، وضبط جاهزية القطاع للدخول المدرسي المقبل.

حيث أشار بلعابد إلى “فارق نسبة النجاح في الامتحان، بزيادة قدرها 11.23 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية”. كما أن التقديرات التي حصّلها المترشحون الناجحون “جاءت بفارق إيجابي كذلك”، يقول الوزير.

و62.85 بالمئة هي نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة التعليم المتوسط لسنة 2024، حسب ما كشفت عنه وزارة التربية مساء الخميس.

ووصل عدد الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط، بمعدل 10 من 20، إلى 502.521 ناجحا. من بين 805.444 تلميذا متمدرسا مسجّلا لاجتياز الامتحان.

في حين بلغت نسبة تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، المقبولين للانتقال إلى التعليم الثانوي 73.27 بالمئة، أو 585.882 تلميذ.

ونجح في الامتحان بتقدير ممتاز 7874 تلميذا. مع 45.554 ناجحا بتقدير جيد جدا، و79.334 ناجحا بتقدير جيّد، و130.326 ناجحا بتقدير قريب من الجيّد.

وأعلنت نتائج دورة 2024 من امتحان شهادة التعليم المتوسط، مساء اليوم ابتداء من الرابعة 16:00 على منصة ديوان الامتحانات والمسابقات.

وحصلت التلميذة زغرار لينا من متوسطة عزوز بولاية الأغواط، على المرتبة الأولى وطنيا في الامتحان بعد حصولها على معدل 19.94.

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