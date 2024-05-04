ارتفاع عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية إلى 243

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الجمعة، تحديثه لعدد شهداء الحركة الرياضية في الضفة الغربية وقطاع غزّة، وسط استمرار حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعدما أعلن ارتفاع عدد الشهداء بشكل عام إلى 34561، بينهم 243 شهيد رياضي (161 لاعب كرة قدم)، مع إشارته إلى أنّ العدد ليس نهائياً، في ظل وجود مفقودين وقلّة المصادر على حدّ قوله.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيانه المقتضب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”: “ويرتقي الشهداء. الحركة الرياضية الفلسطينية تزفّ حتى الآن 243 شهيداً، منهم 161 في كرة القدم، و45 منشأة رياضية دمّرها مجرمو العصر في قطاع غزة والضفة الغربية”، وأرفقها بصورة تفصيلية تظهر حجم اعتداءات الاحتلال ووحشيته تجاه الحركة الرياضية خلال حرب الإبادة المستمرّة، إذ اعتقل 11 رياضياً في الضفة الغربية ودمّرت هناك 7 منشآت رياضية، مقابل ارتفاع العدد إلى 38 في قطاع غزة.

وشهدت الأيام الماضية سقوط عددٍ من الشهداء، بينهم الدكتور عدنان البرش، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية، ورئيس قسم العظام في مستشفى “الشفاء”، نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي “عوفر”، وهو الذي كان قد تعرّض لإصابة خلال وجوده في المستشفى الإندونيسي قبل نحو 5 أشهر.

وطاولت آلة القتل الإسرائيلية رياضيين صغاراً في العمر، بعدما كان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد ذكر يوم 22 أفريل الماضي، أن إحدى مجازر الاحتلال أخيراً، قد أدت إلى استشهاد الشقيقين أحمد وعلي جمال أبو هلال، لاعبي أكاديمية “سكور” لكرة القدم في قطاع غزة، اللذين ارتقيا بقصف صاروخي شنّته قوات الاحتلال واستهدفهما مباشرة، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال إلى 36.