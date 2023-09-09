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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا و1204 مصاب

الشروق أونلاين
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 1037 قتيلا و1204 مصاب
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من مخلّفات زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 1037 وفاة و1204 إصابة، بينها 721 حالة حرجة وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية. 

وسجّلت معظم الوفيات بإقليم الحوز بـ394 قتيلا، إلى جانب 271 قتيلا في تارودانت، و91 في شيشاوة، و13 بمراكش، وفق ذات المصدر.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز. كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.

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