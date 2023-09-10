-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا و2059 مصاب

الشروق أونلاين
  • 12048
  • 0
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا و2059 مصاب
أرشيف
من مخلّفات زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، بينها 1404 حالات حرجة وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية. 

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

قررت الجزائر يوم السبت، فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز. كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.

مقالات ذات صلة
هل يشارك بوتين في قمة مجموعة العشرين؟

هل يشارك بوتين في قمة مجموعة العشرين؟

زلزال المغرب يلحق أضرارا بأسوار مراكش الأثرية (فيديو)

زلزال المغرب يلحق أضرارا بأسوار مراكش الأثرية (فيديو)

ممثل الأمم المتحدة في النيجر يحذر من انتهاكات فرنسا والإيكواس

ممثل الأمم المتحدة في النيجر يحذر من انتهاكات فرنسا والإيكواس

فيديو “مُؤلم” للحظة وقوع زلزال المغرب

فيديو “مُؤلم” للحظة وقوع زلزال المغرب

مساع عربية لحصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة

مساع عربية لحصول فلسطين على العضوية في الأمم المتحدة

رئيس وزراء الهند يستعمل “تسمية مختلفة” للبلاد في قمة مجموعة العشرين

رئيس وزراء الهند يستعمل “تسمية مختلفة” للبلاد في قمة مجموعة العشرين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد