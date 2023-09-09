ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 وفاة

ضرب زلزال عنيف عدّة مدن في المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة، مخلّفا وفاة 632 شخصا في حصيلة أولية.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز، كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.