-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الخارجية: الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف بالمغرب
العالم

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصاب

الشروق أونلاين
  • 6363
  • 0
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصاب
أرشيف
من مخلّفات زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 820 وفاة و672 إصابة، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في البلاد.

وسجّلت معظم الوفيات بإقليم الحوز بـ394 قتيلا، إلى جانب 271 قتيلا في تارودانت، و91 في شيشاوة، و13 بمراكش، وفق ذات المصدر.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز. كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.

مقالات ذات صلة
فيديو “مُؤلم” للحظة وقوع زلزال المغرب

فيديو “مُؤلم” للحظة وقوع زلزال المغرب

فرنسا ترفض اللجوء السياسي لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

فرنسا ترفض اللجوء السياسي لجوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

البنتاغون يلغي اختبارا لأول سلاح “فوق صوتي” في الولايات المتحدة

البنتاغون يلغي اختبارا لأول سلاح “فوق صوتي” في الولايات المتحدة

الغابون : السماح للرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا بالسفر للخارج

الغابون : السماح للرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا بالسفر للخارج

اتفاق تركي أوروبي لدعم اندماج المهاجرين

اتفاق تركي أوروبي لدعم اندماج المهاجرين

عطاف لـTRT: الجزائر كانت تشكّل مع تركيا أكبر قوة بحرية في المتوسط

عطاف لـTRT: الجزائر كانت تشكّل مع تركيا أكبر قوة بحرية في المتوسط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد