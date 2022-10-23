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ارتفاع “غير مسبوق” لحالات الإصابة بفيروس تنفّسي في هذا البلد

الشروق أونلاين
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ارتفاع “غير مسبوق” لحالات الإصابة بفيروس تنفّسي في هذا البلد
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أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الزكام

تشهد الولايات المتحدة  ارتفاعًا “غير مسبوق” لحالات الإصابة بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) بين الأطفال، حسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

ولفت “سي إن إن” في تقرير نشرته يوم السبت، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها لا تتابع حالات الشفاء أو الوفيات بسبب هذا الفيروس، لكنها أشارت يوم الخميس، إلى ارتفاع حالات الإصابة بـالفيروس الشبيه بالزكام في مناطق كثيرة من البلاد.

ووفق ما تقوله مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن معظم الأطفال معرّضون للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي في مرحلة ما قبل بلوغهم الثانية من العمر.

وأوضحت مصادر طبية لـ“سي إن إن”، أنه الفيروس شديد العدوى، لكنه لا يسبب أعراض خطيرة، باستثناء بعض الحالات عند البالغين المسنّين، أو الذين الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب، أو الرئة، أو ضعف جهاز المناعة.

ولا يوجد علاج محدّد أو لقاح لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي. وتستمر أعراض الإصابة به عادة لمدة أسبوع أو أسبوعين، قبل أن تزول بعد الخلود إلى الراحة وتناول الكثير من السوائل.

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