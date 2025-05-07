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اقتصاد

ارتفاع في أسعار العقود الآجلة لخام الحديد

الشروق أونلاين
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ارتفاع في أسعار العقود الآجلة لخام الحديد

سجّلت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين، مدعومة بإجراءات التحفيز الأخيرة التي أعلنتها الصين، إضافة إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

في بورصة داليان الصينية، صعد عقد سبتمبر الأكثر تداولاً لخام الحديد بنسبة 0.78 % ليصل إلى مستوى 98.47 دولارا للطن المتري حتى الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 24 أبريل عند 100.51 للطن.

كما ارتفع خام الحديد المعياري لتسليم جوان المقبل في بورصة سنغافورة بنسبة 0.81 بالمئة إلى 98.3 دولار للطن، بعدما بلغ في وقت سابق من التعاملات مستوى 99.85 دولار، وهو الأعلى في نحو أسبوعين.

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