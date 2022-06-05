ارتفاع في أسعار الماشية بالولايات السهبية عشية العيد

التهاب مفاجئ بأسواق البيض والجلفة

شهدت أسعار الماشية وبخاصة “العيادة” منها والمخصصة لأضحية عيد الأضحى المبارك، في أسواق الماشية بكل من بوقطب والبيض خلال الأسبوع الفارط ارتفاعا محسوساً بالمقارنة مع بداية الشهر، فمن خلال شهادات متطابقة للموالين وبعض السماسرة، فإن الزيادات تراوحت ما بين 4000 دج و9000 دج.

وحسب الموال الحاج علي وابنه من بلدية بريزينة، فإن الزيادة في الأسعار فرضها الطلب المتزايد على كباش العيد مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان، حيث تضاعف الطلب بشكل كبير وبات سوق مدينة البيض مقصدا لكبار تجار الماشية من كل أنحاء الوطن وخاصة القادمين من الولايات الشرقية، نظرا لجودة الماشية وصدق المعاملة، على حد تعبيره.

وكشف الحاج مولاي وهو من كبار موالي المنطقة، أن سعر كباش العيد متوسطة الحجم حاليا ما بين 40 ألف دج – 62 ألف دج، وبالتأكيد السعر سيزيد مع اقتراب عيد الأضحى، أما الكباش كبيرة الحجم، فوصل سعرها إلى ما يقارب 85 ألف دج، وبعضها إلى حدود 110 ألف دج. في حين يرى بعض تجار المواشي القادمين من ولاية الأغواط، أن ارتفاع الأسعار لم يتوقف عند الماشية الموجهة لعيد الأضحى، فحتى تلك الموجهة للولائم ارتفع سعرها بشكل كبير ووصلت الزيادة إلى 5 آلاف دج، حيث بيعت النعجة الرباعية بما يقارب 42 ألف دج، وهي التي لا يتعدى سعرها في الغالب 38 ألف دج. وتجنبا لزيادات أخرى قبيل موعد عيد الأضحى المبارك، فإن عددا من مرتادي سوق الماشية بالبيض فضلوا شراء أضحية العيد من الآن والتكفل بعلفها ومصاريفها ووضعها داخل الزرائب.

كما كشف مربو المواشي في الجلفة عن توقعات بوجود ندرة كبيرة للأغنام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقال بلول بلخير وهو رئيس شعبة اللحوم الحمراء في الجلفة انه ستكون ندرة هذه الأيام مثلما حدث العام الماضي، مؤكدا في ذات السياق أن مربي المواشي عزفوا عن تربيتها، بسبب الأزمة التي شهدتها الولاية على خلفية الجفاف الذي حل بالمناطق السهبية العام الماضي مما جعل المربين يتخوفون من تربية الخراف والكباش، حيث توقع محدثنا ندرة كبيرة في الأضاحي هذه السنة، من جهته قال مربو مواش أن السبب الرئيسي في الندرة المتوقعة تراجع المربين عن تربية الخراف الصغيرة والكباش بسبب غلاء الأعلاف في السنة الماضية إضافة إلى غلق جميع نقاط بيع الأعلاف مما ولد أزمة كبيرة للمربين الذين اضطروا لبيع مواشيهم وهو ما سينتج عنه ندرة حدة في الأضاحي.

وشهدت مختلف أسواق المواشي في الجلفة والولايات السهبية ارتفاعا رهيبا للأضاحي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أكد التجار أن سعر الأضاحي ارتفع بشكل مفاجئ بسبب الندرة، وارتفع سعر الأضاحي ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث لا يمكن لمبلغ خمسة ملايين سنتيم أن يجعلك تشتري أضحية حسب ما أشار إليه التجار والمختصون في تربية المواشي.

وأجمع معظم من تحدثنا إليهم أن السبب الرئيسي في ندرة الأضاحي وارتفاع أسعارها هذه السنة لغلاء التكاليف التي ارتفعت بشكل جنوني، حيث وصل سعر الأعلاف بداية هذه السنة إلى 6 آلاف دينار للقنطار إلى جانب ارتفاع أسعار النقل وكراء الأراضي مع ارتفاع تكاليف العامل في هذا المجال مما نتج عنها ارتفاع تكاليف الكبش وهو ما اضطر المربي لرفع سعر الأضاحي هذه السنة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية.