ارتفاع في أسعار النفط بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة

بسبب التوتر في الشرق الأوسط :

فإن أسواق النفط عرفت زيادات بعد تقرير الوكالة الطاقة الدولية الصادر اليوم، والذي يحذر من تبعات الصراع في الشرق الأوسط على البترول والتزود به.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم، الخميس 12 أكتوبر، وهذا بعد أن نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري الذي تتوقع فيه حدوث ندرة لوقود الديزل في أوروبا هذا الشتاء.

فحسب الموقع المختص بأسعار والمعلومات حول النفط “ثمن البترول“، فإن أسواق النفط عرفت زيادات بعد تقرير الوكالة الطاقة الدولية الصادر اليوم، والذي يحذر من تبعات الصراع في الشرق الأوسط على البترول والتزود به.

فارتفع سعر البرميل لخام البرنت لتسليمات شهر ديسمبر بـ1.10 بالمئة ليبلغ 86.76 دولارا.

وقد توقع تقرير شهر أكتوبر الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة أن تعرف أسواق النفط توترا، خصوصا وأن منطقة الشرق الأوسط تمثل أكثر من ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا. تصعيد حاد في المخاطر الجيوسياسية في المنطقة يجعل الأسواق على حافة الهاوية، كتب التقرير.