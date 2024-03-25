ارتفاع في أسعار النفط

غولدمان ساكس تتوقع أن يتجاوز عتبة الـ100 دولار هذا العام:

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في تعاملات اليوم، الإثنين 25 مارس 2024.

عرفت أسعار النفط ارتفاعا، في تعاملات اليوم الإثنين، وذلك بسبب مخاوف من الصراعات في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط لتبلغ أرقاما قياسية. فبلغ سعر برميل خام البرنت اليوم الإثنين، 25 مارس، لتسليمات ماي 2024، على الساعة الحادية عشر وربع بتوقيت غرينيتش سعر 86.04 دولار أي بزيادة تقدر بـ0.71 بالمئة. فيما بلغ سعر البرميل من خام غرب تكساس الوسيط لتسليمات ماي 2024، اليوم وفي ذات التوقيت، سعر 81.24 دولار أي بزيادة تقدر بـ0.76 بالمئة.

وتتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تتجاوز أسعار البترول هذا العام 2024 عتبة الـ100 دولار وهذا في سياق تخفيضات أسعار الفائدة التي أعلنتها البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية والاضطرابات في العرض والطلب على النفط.

وحسب توقعات غولدمان ساكس فإضافة إلى البترول الخام، ستعرف مواد أخرى ارتفاعا في الأسعار مثل الألومينيوم، النحاس والذهب.