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اقتصاد
على خلفية انحسار التوترات بين الصين والولايات المتحدة:

ارتفاع في أسعار النفط

الشروق أونلاين
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ارتفاع في أسعار النفط
ح. م
صورة تعبيرية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في جلسة أمس الخميس تجاوزت 3 % لتستقر في التعاملات المبكرة هذه الجمعة، 9 ماي، وهذا في سياق انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية

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وارتفع خام برنت بـ 0.1 % ليصل إلى 62.91 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس المقدار إلى 59.98 دولار.

وكان خام برنت قد أنهى جلسة يوم أمس الخميس مرتفعا بنسبة 2.8 % في حين سجل الخام الأمريكي مكاسب بلغت 3.2 %.

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