ارتفاع في أسعار النفط

على خلفية انحسار التوترات بين الصين والولايات المتحدة:

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في جلسة أمس الخميس تجاوزت 3 % لتستقر في التعاملات المبكرة هذه الجمعة، 9 ماي، وهذا في سياق انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية.

وارتفع خام برنت بـ 0.1 % ليصل إلى 62.91 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس المقدار إلى 59.98 دولار.

وكان خام برنت قد أنهى جلسة يوم أمس الخميس مرتفعا بنسبة 2.8 % في حين سجل الخام الأمريكي مكاسب بلغت 3.2 %.