ارتفاع في الأمراض القلبية عند التلاميذ

يرجح أن تكون بسبب مشروبات الطاقة الخطيرة

يؤكد الكثير من المختصين في الجزائر، أن الأمراض القلبية عند الأطفال والمراهقين الأقل من 18سنة، ارتفعت في الآونة الأخيرة، ويفيد هؤلاء بأن خلال عطلة الصيف، ظهرت أعراض هذه الأمراض عند فئة التلاميذ الذين تعرضوا لضغط الامتحانات، حيث تشير المعطيات الأولية لأطباء القلب والشرايين، حول التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة.

وقال البروفسور جمال الدين نيبوش، مختص في أمراض القلب والشرايين، بمستشفى نفيسة حمود “بارني” سابقا بحسين داي، إن هناك سكتات قلبية أصبحت تهدد الشباب الأقل من 20سنة، وهو أمر يستدعي الالتفات إليه والتحقيق ما إذا كانت مشروبات الطاقة وراء ذلك.

وأكد في تصريح لـ “الشروق”، أن الكثير من التلاميذ النجباء بعد الامتحانات أصيبوا بالسكري أو بضعف في نبضات القلب، والغريب، حسبه، أن أولياءهم، يؤكدون استهلاك هؤلاء الأبناء لمشروبات الطاقة، موضحا أن ارتفاع الإصابة بالسكتات القلبية عند الأطفال المتمدرسين، يدعو إلى مراجعة التجارة الخاصة بمشروبات الطاقة في بلادنا، وهذا بعد إعداد تقارير تقيد بأن هناك تأثيرا فعليا لمثل هذه المستهلكات على صحة الأشخاص وخاصة الأقل من 18سنة.

ومن جهته، أكد البروفسور مصطفى خياطي، طبيب أطفال ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث” فورام”، أن المعطيات الأولية تشير فعلا أن هناك زيادة في الإصابة بأمراض القلب والتعرض لسكتات قلبية عند التلاميذ بعد الامتحانات، وعند ممارسة الرياضة، وأن مشروبات الطاقة أحد أسباب ذلك.

وأفاد في تصريح لـ “الشروق”، أن هيئة “الفورام”، تنتظر تقارير رسمية من مصالح أمراض القلب والشرايين في المستشفيات العمومية، تفيد بأن أسباب سكتة قلبية أو ضعف في القلب عند بعض الأطفال وراءها استهلاك لمشروبات الطاقة، هذا لاستعمال هذه التقارير كوثائق تؤكد حق مطلب منع بيع مثل هذه المشروبات لفئة المستهلكين الأقل من 18 سنة، مثلما هو جار في بعض البلدان الأوربية.

وبحسب البروفسور مصطفى خياطي، فإن الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، دعت إلى منع مشروبات الطاقة على الأطفال منذ 2015، وتستمر اليوم في معركتها ضد مثل هذه المواد الغذائية التي تهدد صحة الطفل في الجزائر، وتصيب التلاميذ الذين يقعون ضحيتها في فترة الامتحانات، بضعف نبضات القلب والإحساس بالكسل بعد مدة من تناولها.

وقال خياطي، إن تهديدات مشروبات الطاقة مستمرة وهي لا تصيب بأمراض القلب فقط، بل إن بعض حالات السكري والسمنة عند الأطفال ناتجة عن مثل هذه المشروبات، مما يستدعي تكاثف الجهود من أجل منعها أو تنظيف سوق بيعها بما يضمن حماية الطفل.

وفي سياق الموضوع، كشف رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، حسان منوار، عن ورود عدة معلومات تفيد بأن الكثير من الأطفال الذين يستهلكون مشروبات الطاقة، يتعرضون لمشاكل صحية قلبية في أثناء ممارسة الرياضة، وأن المخاوف الذي تثار بسبب زيادة في الموت المفاجئ عند بعض المراهقين، دعا جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة التأكيد من خلال تقارير طبية أن مشروبات الطاقة أحد هذه الأسباب.

وينتظر بحسبه، تقرير طبي حول أحد المراهقين الذي توفى مؤخرا جراء سكتة قلبية، وهذا لتدعيم المواقف المطالبة بمنع مثل هذه المشروبات على فئة عمرية تقل عن 18سنة.