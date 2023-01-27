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الجزائر

ارتفاع قدرات التخزين بالسدود الجزائرية إلى 9 مليار متر مكعب سنة 2024

الشروق أونلاين
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ارتفاع قدرات التخزين بالسدود الجزائرية إلى 9 مليار متر مكعب سنة 2024
ح.م

تتوقع الوكالة الوطنية للموارد المائية ارتفاع قدرات تخزين المياه بالسدود  إلى نحو 9 مليار متر مكعب سنة 2024.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد المدير العام للوكالة، مهدي عقاد أن قدرات تخزين المياه بالسدود الموزعة عبر الوطن البالغ عددها 80 سدا سيرتفع من 8.3 مليار متر مكعب حاليا إلى نحو 9 مليار متر مكعب سنة 2024 عقب دخول حيز الخدمة خمسة سدود جديدة.

واعتبر المسؤول أن ارتفاع قدرات تخزين المياه بالسدود عبر الوطن الموجهة لتغطية احتياجات مياه الشرب والتنمية الاقتصادية سيتواصل خلال السنوات القادمة إلى 12 مليار متر مكعب سنة 2030.

من جهة أخرى، أشار عقاد إلى أنه بالرغم من توفر الجزائر على مصادر مياه متنوعة إلا أنها “لا تزال تعاني من العجز المستمر في تغطية احتياجاتها في ظل ارتفاع الطلب وشح مياه الأمطار خلال السنوات الأخيرة لاسيما على مستوى بعض مناطق الوطن”.

ومن بين مصادر المياه التي يراهن عليها لتعويض شح مياه الأمطار وتغطية حاجيات السكان من ماء الشرب بنسبة 60 بالمائة في آفاق 2030، محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها حاليا 11 محطة موزعة عبر عدد من الولايات والمرتقب تدعيمها بأخرى مستقبلا على غرار محطة قورصو بولاية بومرداس المنتظر وضعها حيز الخدمة نهاية السنة الجارية، كما ذكر عقاد.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية أن التجارب انطلقت بمحطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى بالجزائر العاصمة تحسبا لدخولها حيز الخدمة قريبا والتي ستدعم أيضا مستقبلا بخمس محطات جديدة انطلقت أشغال إنجازها مؤخرا والموزعة على كل من ولايات الطارف وبومدراس والجزائر العاصمة وبجاية ووهران.

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