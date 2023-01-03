ارتفاع قياسي في عدد متابعي النصر على “انستغرام” بعد قدوم رونالدو

عرف عدد متابعي نادي النصر السعودي، على “انستغرام” ارتفاعا قياسيا منذ الإعلان الرسمي عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتضاعف عدد متابعي النادي على موقع التواصل “انستغرام” عشر مرات منذ ترسيم صفقة النجم البرتغالي.

وكان عدد متابعي النادي 800 ألف، ليصل الآن إلى 7 ملايين ونصف متابع، وكان عدد المتابعين بعد 12 ساعة فقط عن إعلان توقيع رونالدو، قد ارتفع إلى 3 ملايين و700 ألف متابع.

ولا يزال انضمام كريستانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين وسائل الإعلام العربية والعالمية.

حفل كبير في انتظار رونالدو بالرياض

أعلن نادي النصر السعودي، عن إقامة حفل استقبال كبير لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ساحة النصر مرسول بارك.

ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمسية الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن رونالدو، يقيم في أحد الفنادق الفاخرة مع مرافقيه.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المسؤولين قوله إن النجم البرتغالي استقدم معه فريقا كبيرا من المساعدين.

وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط رونالدو فيديو حينما كان في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

ويحضّر نادي النصر السعودي لإقامة حفل لتقديم النجم البرتغالي، الثلاثاء في الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط رونالدو فيديو حينما كان في طريقه إلى العاصمة الرياض للانضمام إلى الفريق.

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فيديو تشويقيا لجمهور نادي النصر السعودي، قبل حفل تقديمه رسميا للجماهير يوم غد الثلاثاء.

وظهر رونالدو في الفيديو القصير من داخل طائرة خاصة، أثناء رحلة قدومه إلى العاصمة السعودية الرياض بعد توقيع عقده الجديد مع النصر، وقبل نحو يوم من تقدميه للجماهير.

وأشار رونالدو في الفيديو إلى حساب ناديه الجديد عبر مواقع التواصل، قائلا في الفيديو: “مرحبا يا رجال، أراكم قريبا”.

وتعاقد النادي السعودي رسميا مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما حتى 2025.