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اقتصاد

ارتفاع قياسي لأسعار القهوة في الأسواق الدولية

الشروق أونلاين
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ارتفاع قياسي لأسعار القهوة في الأسواق الدولية
ح. م
عرفت أسعار القهوة ارتفاعا قياسايا في الأسواق الدولية لتداولات اليوم، الخميس 4 أفريل 2024.

عرفت أسعار القهوة في تداولات اليوم، الخميس، ارتفاعا قياسيا في الأسواق الدولية لتبلغ أعلى مستوى منذ 16 عاما حسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

وبلغ سعر البن القصبي أو القهوة من نوع “روبوستا” 3847 دولارا للطن الواحد في تعاملات اليوم الخميس، 4 أفريل، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

نفس الإرتفاع عرفه البن العربي، إذ بلغ سعر الطن منه في تعاملات اليوم 4851 دولارا، مسجلا أعلى مستوى منذ 2022.

وهذه الأرقام قد تكون سيئة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون القهوة يوميا في حالة ما إذا تبعها ارتفاع في سعر فنجان القهوة.

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