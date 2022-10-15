ارتفاع قياسي لصادرات السيارات الكورية

سجّلت صادرات كوريا من السيارات ارتفاعا قياسيا بنسبة 34.7 بالمئة، في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من السنوات السابقة. وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الرسمية للأنباء، فقد بلغت قيمة شحنات السيارات المصدّرة 4.79 مليارات دولار أمريكي في سبتمبر وحده، وفق بيانات رسمية، وهذا بعد تصدير 192.863 سيارة. ويعتبر الرقم المسجّل في سبتمبر 2022، ثاني أعلى رقم صادرات شهري للسيارات الكورية، بعد تسجيل 5.14 مليارات دولار أمريكي في جويلية 2022. كما ارتفعت المبيعات المحلية للسيارات في كوريا الجنوبية شهر سبتمبر، بنسبة 23.1 بالمئة، بعد وصولها إلى 140.242 سيارة، بينها 41.585 سيارة صديقة للبيئة.

هذه علامات أجهزة التلفزيون الأكثر مبيعا في 2022

وفي 23 أوت 2022، بلغت مبيعات أجهزة التلفزيون على مستوى دول العالم 92.6 مليون وحدة، في خلال النصف الأول من 2022، مسجّلة انخفاض بنسبة 6.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب معطيات نشرتها شركة “أوميديا” الدولية لأبحاث السوق، فقد قدّرت قيمة أجهزة التلفزيون المباعة عبر العالم في الفترة المذكورة بـ 47.5 مليار دولار أمريكي.

واحتلّت تلفزيونات سامسونغ في كوريا الجنوبية، صدارة أكثر العلامات مبيعا بنسبة 21 بالمئة، للمرة الـ17 على التوالي. متبوعة بـ:

إل جي الكورية أيضا بنسبة 12.3 بالمئة،

ثم تي سي إل الصينية بنسبة 11.1 بالمئة،

وهايسنس الصينية كذلك بنسبة 9.5 بالمئة.

وأرجعت الشركة تراجع مبيعات التلفزيون عبر العالم، إلى الانخفاض الحادّ في الطلب على الأجهزة الإلكترونية المنزلية بشكل عام، بسبب الحرب المستمرّة في أوكرانيا، وإغلاق الصين بعض المدن الرئيسية لمنع انتشار كورونا، إلى جانب ارتفاع نسب التضخم.

هذه أكثر السيارات مبيعا عبر العالم في 2022

وفي 15 أوت 2022، احتلّت شركة تويوتا اليابانية مرتبة الصدارة في مبيعات السيارات العالمية، في خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري، بعد تسويقها ما يزيد عن 5 ملايين سيارة.

وحسب ما رصدته وكالة يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية، فقد بلغت مبيعات تويوتا في الأشهر الـ6 الأولى من 2022، نحو 5.13 مليون وحدة عبر العالم.

وتفوّقت تويوتا على كلّ من فولكسفاغن الألمانية بـ 4 مليون وحدة، وهيونداي الكورية بـ3.29 مليون وحدة، التي صعدت من المركز الخامس في العام الماضي، على الرغم من تراجع مبيعاتها هذه السنة بنسبة 5.1 بالمئة.

وفي الواقع، فقد تراجعت مبيعات فولكسفاغن وتويوتا أيضا، في الفترة ما بين جانفي وجوان 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا بنسبة 6 بالمئة بالنسبة لتويوتا، و14 بالمئة بالنسبة للشركة الألمانية.