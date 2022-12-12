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الجزائر

ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي الجزائري بـ 38 بالمئة عام 2022

الشروق أونلاين
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ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي الجزائري بـ 38 بالمئة عام 2022
ح.م

ارتفعت قيمة الإنتاج الفلاحي بالجزائر خلال السنة الجارية بنسبة 38 بالمئة، حسب ما كشف عنه وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، أكد هني أن قيمة الانتاج الفلاحي لهذه السنة قدرت بـ 4550 مليار دينار أي بزيادة  بنسبة 38 ٪ مقارنة بعام 2021.

وفي هذا الصدد، نوه هني بقرار الرئيس القاضي بالسماح باستيراد المعدات الزراعية التي يقل عمرها عن خمس سنوات.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وهو ما تم تسجيله بالفعل.

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