ارتفاع مخيف لحوادث المرور بالجزائر سنة 2023

تسجيل 13 وفاة وجرح 380 خلال أسبوع

توفي 13 شخصا وأصيب 380 آخرون إثر 328 حادث مرور جسماني، سجل خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 جوان الجاري، على مستوى المناطق الحضرية، بحسب ما أفاد به الخميسن، بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأضاف البيان أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ 26 حادثا، وفي عدد الجرحى بـ 43 فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد الوفيات قدر 9 حالات.

وشهدت 5 أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفاع مقلق ومخيف لحوادث المرور بنسبة 45 بالمئة مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، هذا ما كشف المكلف بالإعلام والتنسيق المروري على مستوى قيادة الدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، خلال ندوة احتضنها منتدى جريدة “الشعب” حول موضوع “حوادث المرور والسلامة المرورية ومدارس تعليم السياقة، أين كشف أن مصالح ووحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص سجلت “3591 حادث مرور تسبب في وفاة 1116 شخص وجرح 5326”.

وأوضح ذات المسؤول أن “السبب الرئيسي لهذه الحوادث يعود بنسبة 93 بالمئة إلى العامل البشري، إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بـ”الطرقات والمحيط والمركبات”.

وبهدف الخفض من هذه الحوادث ومخلفاتها، فإن “قيادة الدرك الوطني تقدم جملة من الاقتراحات، على غرار تفعيل رخصة السياقة بالنقاط، تجسيد مشروع قياس السرعة، تهيئة فضاءات للراحة لفائدة السائقين خاصة في المناطق الجنوبية إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية فعالة وهادفة بمشاركة القطاعات المعنية”.