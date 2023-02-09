-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ارتفاع مساهمة الدولة في المطاعم المدرسية إلى 40 مليار دينار

الشروق أونلاين
  • 67
  • 0
ارتفاع مساهمة الدولة في المطاعم المدرسية إلى 40 مليار دينار
أرشيف
المطاعم المدرسية

نوّه وزير الداخلية إبراهيم مراد يوم الخميس، بزيادة مساهمة الدولة للتكفّل بالمطاعم المدرسية، من 27 مليار دينار في 2022، إلى 40 مليار دينار في 2023.

وتحدث مراد أمام لجنة التربية و التعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني، عن نتائج إيجابية في مجال التغذية المدرسية. مشيرا إلى تشغيل 18.703 أعوان على مستوى المطاعم المدرسية التي يبلغ عددها 14.523 مطعم.

وتخصّص الدولة سنويا، إعتمادات مالية قدرها 15,25 مليار دينار، لتغطية أجور حراس وأعوان النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية، يوضح الوزير.

وإلى جانب هذه الاعتمادات، تساهم الجماعات المحلية بـ 28,58 مليار دينار. تضاف إليها مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بــ 9,58 مليار دينار.

وبخصوص النقل المدرسي، فقد تمّ تسخير 17.089 حافلة في الموسم الدراسي الجاري. بحيث تعود 11.029 حافلة منها للبلديات، و 6.060 حافلة مؤجرة من الخواص.

مقالات ذات صلة
الدرك الوطني يحجز نصف مليون قرص مهلوس في الوادي

الدرك الوطني يحجز نصف مليون قرص مهلوس في الوادي

معلمة تعاقب تلاميذها بـ”جز” شعورهم داخل القسم بسطيف

معلمة تعاقب تلاميذها بـ”جز” شعورهم داخل القسم بسطيف

إشادة كبيرة بمساعدات الإغاثة الجزائرية لسوريا وتركيا

إشادة كبيرة بمساعدات الإغاثة الجزائرية لسوريا وتركيا

والي وهران يستقبل ممثل “فيات” الإيطالية

والي وهران يستقبل ممثل “فيات” الإيطالية

منتدى الجالية الجزائرية بتركيا يوجه نداء لعائلات المفقودين بالزلزال

منتدى الجالية الجزائرية بتركيا يوجه نداء لعائلات المفقودين بالزلزال

بداري: مراجعة شروط ترقية أساتذة الجامعات

بداري: مراجعة شروط ترقية أساتذة الجامعات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد