ارتفاع مساهمة الدولة في المطاعم المدرسية إلى 40 مليار دينار

نوّه وزير الداخلية إبراهيم مراد يوم الخميس، بزيادة مساهمة الدولة للتكفّل بالمطاعم المدرسية، من 27 مليار دينار في 2022، إلى 40 مليار دينار في 2023.

وتحدث مراد أمام لجنة التربية و التعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني، عن نتائج إيجابية في مجال التغذية المدرسية. مشيرا إلى تشغيل 18.703 أعوان على مستوى المطاعم المدرسية التي يبلغ عددها 14.523 مطعم.

وتخصّص الدولة سنويا، إعتمادات مالية قدرها 15,25 مليار دينار، لتغطية أجور حراس وأعوان النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية، يوضح الوزير.

وإلى جانب هذه الاعتمادات، تساهم الجماعات المحلية بـ 28,58 مليار دينار. تضاف إليها مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بــ 9,58 مليار دينار.

وبخصوص النقل المدرسي، فقد تمّ تسخير 17.089 حافلة في الموسم الدراسي الجاري. بحيث تعود 11.029 حافلة منها للبلديات، و 6.060 حافلة مؤجرة من الخواص.