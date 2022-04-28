-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

ارتفاع نسبة حوادث المرور بـ 40 بالمئة خلال رمضان 2022

الشروق أونلاين
  • 214
  • 0
ارتفاع نسبة حوادث المرور بـ 40 بالمئة خلال رمضان 2022

ارتفعت حوادث المرور خلال شهر رمضان الحالي بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالسنة الفارطة حسبما كشفه مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد نائب مدير السلامة على الطرق في المديرية العامة للأمن الوطني رشيد غزلي خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، الخميس، أن عدد حوادث المرور  خلال شهر رمضان ارتفع مقارنة بالعام السابق، بزيادة لا تقل عن 40 بالمئة.

وأوضح المتحدث ذاته أن أصحاب هذه الحوادث أغلبهم شباب متحصلون على رخصة سياقة حديثة تتراوح مدتها بين سنتين إلى خمس سنوات.

وبحسب غزلي، فإن الأرقام الحقيقية لحوادث المرور هي بلا شك أكثر في الواقع، مشيرا إلى أن  البيانات الحالية لا تأخذ في الاعتبار سوى الأرقام الواردة من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك والحماية المدنية، في حين ينبغي أن تشمل أيضًا الأرقام الخاصة بقطاع الصحة خلال الثلاثين يومًا التي تلي الحادث.

مقالات ذات صلة
وزارة العدل تكرم حافظي القرآن في المؤسسات العقابية

وزارة العدل تكرم حافظي القرآن في المؤسسات العقابية

استجابة شبه منعدمة للإضراب!

استجابة شبه منعدمة للإضراب!

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022

سونلغاز تُغلق 12 شركة فرعية لهذا السبب

سونلغاز تُغلق 12 شركة فرعية لهذا السبب

جنوحات: هذه هي احتمالات تعرض الجزائر لموجة خامسة من كورونا

جنوحات: هذه هي احتمالات تعرض الجزائر لموجة خامسة من كورونا

حريق وزارة الصحة.. صدور أول بيان رسمي

حريق وزارة الصحة.. صدور أول بيان رسمي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد