ارتفاع نسبة حوادث المرور بـ 40 بالمئة خلال رمضان 2022

ارتفعت حوادث المرور خلال شهر رمضان الحالي بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالسنة الفارطة حسبما كشفه مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد نائب مدير السلامة على الطرق في المديرية العامة للأمن الوطني رشيد غزلي خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، الخميس، أن عدد حوادث المرور خلال شهر رمضان ارتفع مقارنة بالعام السابق، بزيادة لا تقل عن 40 بالمئة.

وأوضح المتحدث ذاته أن أصحاب هذه الحوادث أغلبهم شباب متحصلون على رخصة سياقة حديثة تتراوح مدتها بين سنتين إلى خمس سنوات.

وبحسب غزلي، فإن الأرقام الحقيقية لحوادث المرور هي بلا شك أكثر في الواقع، مشيرا إلى أن البيانات الحالية لا تأخذ في الاعتبار سوى الأرقام الواردة من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك والحماية المدنية، في حين ينبغي أن تشمل أيضًا الأرقام الخاصة بقطاع الصحة خلال الثلاثين يومًا التي تلي الحادث.