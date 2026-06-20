ارتفاع واردات الغاز الأوروبية إلى 61.4 مليار متر مكعب بدعم من الجزائر

ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب إلى 61.4 مليار متر مكعب خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بزيادة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصلت نموها للشهر الخامس على التوالي على أساس سنوي، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة الإمدادات الجزائرية إلى الأسواق الأوروبية وفق منصة أبحاث الطاقة.

وأظهر تقرير لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن واردات الاتحاد الأوروبي بلغت 12.4 مليار متر مكعب خلال ماي 2026، مقابل 12.1 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من عام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 2%. وفي المقابل، انخفض متوسط الواردات اليومية إلى 400 مليون متر مكعب يوميًا خلال ماي، بتراجع نسبته 2% مقارنة بشهر أفريل.

وبرزت الجزائر باعتبارها المساهم الأبرز في زيادة الإمدادات الأوروبية، حيث ارتفعت صادراتها من الغاز عبر الأنابيب إلى إسبانيا بنسبة 11% خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي 2026، كما زادت صادراتها إلى إيطاليا بنسبة 5%.

وتوفر الجزائر نحو 17.4% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المنقول عبر الأنابيب، ما يجعلها أهم مورد أفريقي للغاز إلى القارة الأوروبية، عبر خطي “ميدغاز” نحو إسبانيا و”ترانسميد” عبر إيطاليا، إضافة إلى مساهمتها في سوق الغاز الطبيعي المسال.

كما سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي عبر خط “ترك ستريم” زيادة بنسبة 6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في حين ارتفعت الإمدادات القادمة من أذربيجان بنسبة 3%.

في المقابل، تراجعت صادرات ليبيا من الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 65%، لتكون المورد الوحيد الذي سجل انخفاضًا خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع واردات أوروبا القارية من المملكة المتحدة عبر خطوط الربط البيني بنسبة 43% على أساس سنوي، ليصل صافي الواردات إلى 1.9 مليار متر مكعب.

وعلى مستوى الدول الأوروبية، استحوذت إيطاليا على 15% من إجمالي تدفقات الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، بعد ارتفاع وارداتها بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت واردات بولندا من الغاز النرويجي بنسبة 22%، وفرنسا بنسبة 13%، فيما سجلت ألمانيا وبلجيكا زيادات طفيفة بلغت 0.4% و0.2% على التوالي، وارتفعت الإمدادات إلى أيرلندا بنسبة 1.1%.

في المقابل، سجلت هولندا أكبر تراجع بين مسارات الغاز الرئيسية، بعدما انخفضت وارداتها من الغاز النرويجي بنسبة 36% على أساس سنوي.

وتواصل النرويج الحفاظ على موقعها كأكبر مورد للغاز إلى أوروبا، إذ ارتفعت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من 79.5 مليار متر مكعب عام 2021 إلى 89.3 مليار متر مكعب في عام 2025، مستحوذة على نحو 29% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية وأكثر من 52% من واردات الغاز المنقول عبر الأنابيب.

كما تراجع اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي بشكل كبير منذ عام 2021، إذ انخفضت حصة روسيا من أكثر من 40% من واردات الغاز عبر الأنابيب إلى نحو 6% فقط بحلول عام 2025، بينما بلغت حصتها 12% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية عند احتساب الغاز المسال.